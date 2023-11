Obowiązkowe potrawy wigilijne - lista. 12 dań, które powinny znaleźć się na stole w Wigilię Michał Sierek

Tradycyjne potrawy wigilijne. Co powinno znaleźć się na stole 24 grudnia? Lista zapewne będzie wyglądała inaczej w zależności od rejonu Polski. Na podstawie tej galerii na pewno ułożysz listę 12 potraw na Swój wigilijny stół ▶▶ Michał Sierek/archiwum Zobacz galerię (13 zdjęć)

Czy macie już gotową listę potraw wigilijnych, które powinny znaleźć się na stole 24 grudnia? Wielu z Was zapewne wymieni ją z pamięci, bo zestaw dań w ten dzień na stołach w Waszym domu nie zmienia się od lat. Podczas Wigilii na pewno nie zabraknie pierogów, karpia, czy czerwonego barszczu z uszkami (w niektórych rejonach Polski będzie to inna zupa). Z tego artykułu na pewno ułożysz listę 12 potraw, które powinny pojawić się na stole. Przejdź do galerii, by sprawdzić!