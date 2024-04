Te grzyby w polskich lasach są najbardziej trujące - zobacz zdjęcia i rodzaje. Nigdy ich nie zbieraj!

Grzybobranie to jesienny narodowy "sport" Polaków. To relaksujące zajęcie, które jednak może mieć opłakane skutki, jeśli grzybiarz nie do końca zna się na grzybach. Chociaż statystyki zatruć grzybami z roku na rok nieznacznie spadają, to wciąż zatrucia grzybami są problemem. Każdego roku do szpitali trafiają osoby, które wymagają leczenia wskutek zatrucia grzybami. Dla niektórych, niestety, nie ma pomocy. Najczęściej zatrucia występują po zjedzeniu muchomora zielonawego, muchomora czerwonego i muchomora plamistego. W galerii artykułu zdjęcia i opisy najbardziej toksycznych grzybów, jakie rosną w polskich lasach. Trujące grzyby można kupić także na targowiskach! W w kwietniu 2024 r. nasza redakcja otrzymała sygnał o tym, że na jednym z targowisk sprzedawano tam grzyby i ostrzega mieszkańców, że mogli zakupić silnie trujący gatunek. Zobacz, jakich grzybów się wystrzegać!

Zasadą dla każdego grzybiarza powinno być, że zbieramy zawsze tylko te grzyby, co do których mamy stuprocentową pewność, że są jadalne. Jeśli nie jesteśmy pewni - nie zbieramy. Lepiej pozostawić grzyb w lesie niż ryzykować zdrowiem. Wiele gatunków grzybów jest do siebie podobnych, szczególnie w przypadku grzybów dopiero rozwijających się lub starych. Zerwanie, a następnie zjedzenie grzyba, co do którego nie mamy pewności, może skończyć się rewolucją ze strony układu pokarmowego, zatruciem pokarmowym, a w skrajnych przypadkach zgonem. Niektóre gatunki grzybów są bowiem bardzo trujące i wystarczy ich niewielka ilość, by organizm ludzki został śmiertelnie zatruty. W galerii artykułu prezentujemy zdjęcia najbardziej trujących grzybów, jakie możemy spotkać w polskich lasach oraz informujemy, co grozi po ich zjedzeniu. Zobacz, jakich grzybów nie wolno zbierać:

Pamiętaj - zbieraj tylko te grzyby, które znasz!

Nie zrywaj nieznanych Tobie okazów! Do listopada w lasach napotkać można m.in. na muchomora zielonawego (sromotnikowego), który jest silnie trujący! To właśnie on odpowiada za większość zgonów spowodowanych zatruciami grzybami. Kiedy muchomor waży średnio ok. 60 gramów, śmiertelną dawkę może stanowić już 30 gramów!

O tym również pamiętaj podczas grzybobrania:

Nie należy zbierać grzybów zbyt starych i przejrzałych, ponieważ mogą spowodować nieswoiste zatrucie pokarmowe.

Grzyby należy zbierać do przewiewnych koszy lub łubianek, nigdy do reklamówek foliowych.

Grzyby podczas zbiorów należy wykręcać z podłoża, a powstały po nich „dołek” zasypać ziemią (w ten sposób zapobiegamy wyschnięciu grzybni). Wykręcenie całego owocnika jest niezbędne przy identyfikacji danego grzyba, ponieważ wiele cech morfologicznych znajduje się na trzonie danego owocnika.

Potrawy z grzybów są ciężkostrawne, dlatego nie zaleca się podawania potraw z grzybów dzieciom oraz osobom starszym.

Pamiętaj! Jeśli nie masz pewności czy Twoje grzyby są jadalne, zasięgnij opinii eksperta sanepidu - szczegółowe informacje na temat dyżurów można znaleźć na stronie internetowej sanepidu. Porady są darmowe.

Sanepid przypomina

Do identyfikacji należy przynosić wyłącznie grzyby świeże, wykręcone w całości z podłoża. Nie należy przynosić m.in. grzybów: starych i przejrzałych,

zbyt młodych, z niewykształconymi cechami osobniczymi,

oczyszczonych,

pokrojonych,

zapleśniałych,

ugotowanych,

zamrożonych,

usmażonych,

umytych,

zamarynowanych.