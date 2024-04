Ostrzeżenie przed grzybami, które miały być sprzedawane na Chemiku w Bydgoszczy. To gatunek trujący

– Dziś na Chemiku pan sprzedawał tego grzyba. Przestrzegam, jeśli ktoś to kupił, to trująca piestrzenica kasztanowata – napisał w niedzielę po południu na grupie Bydgoszczanie pan Stanisław, zamieszczając kilka zdjęć. – Podobnie wyglądają jadalne smardze. No właśnie, podobnie. Ja bym nie była w stanie rozróżnić na 100 procent, więc nie tykam – skomentowała pani Hanna.

– Trzeba było to zgłosić od razu w odpowiednim miejscu – czytamy kolejny komentarz. Ktoś inny zauważył, że w wielu krajach grzyb uznawany jest za rarytas, ale trzeba go poddać odpowiedniej obróbce technicznej i wiedzieć, jak długo gotować przed zjedzeniem.