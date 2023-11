Objazdowy cyrk w Brzozie - komentarz Jarosława Reszki

Zamknięto ruchliwy przejazd kolejowy na drodze w stronę Mogilna? Trudno, przejazd trzeba kiedyś wyremontować, a ogólne zamieszanie związane z przebudową DW 254 widać zachęciło drogowców do dorzucenia do komunikacyjnego pieca jeszcze jednej szczapy.

Diabeł tkwi jednak w szczegółach, czyli dokładniej w sposobie, w jaki wytyczono objazd. Otóż formalnie rzecz biorąc objazd kolejowych rogatek w Brzozie ma się odbywać długim na ponad dwa kilometry szlakiem, w dużej części biegnącym po drodze gruntowej, dochodzącej do małego przejazdu przez tory w pobliżu Chmielnik. Jako że nikt tej drogi nawet nie wyrównał przed włączeniem do objazdu, prawie żaden z kierowców jej nie wybiera, zwłaszcza w słotną jesień.

Całe zmotoryzowane towarzystwo wali przez środek wsi do do małego przejazdu od strony Bydgoszczy, nie zważając na znaki informujące, że to trasa dla pojazdów komunikacji publicznej. Efekt jest taki, że przed tym drugim małym przejazdem, zwłaszcza w szczycie, powstają się długie korki. Nie ustawiono tam tymczasowej sygnalizacji świetlnej, tylko szykanę z plastikowych bloków. Zakładam, że w celu zmniejszenia prędkości. Biało-czerwone bloki, owszem, spełniają to zadanie, lecz przy okazji ograniczają widoczność. Lewoskręt wykonuje się tam z duszą na ramieniu.

Dobrze, że z końcem tygodnia ten cyrk powinien się skończyć.