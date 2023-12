Nowy sztandar dla XI LO im. Bydgoskich Olimpijczyków Mistrzostwa Sportowego [zdjęcia]

Nowy sztandar to w całości ręczna robota.

- Wykonała go artystka z Suchego Lasu koło Poznania. Jest ręcznie haftowany - zaznacza Mirosław Chojecki. - Koszty były niemałe, ale miałem taką wizję, by podkreślić współpracę naszej szkoły z klubami i stowarzyszeniami sportowymi. Pojawiło się 13 fundatorów. Dziesięć z nich to właśnie wspomniane kluby i stowarzyszenia. Wsparli nas też w tym przedsięwzięciu pracownicy i nauczyciele naszego liceum, Rada Rodziców oraz prezydent Bydgoszczy, który ufundował także jeden z gwoździ wbity do drzewca.