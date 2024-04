Nie ma prezydentów niezatapialnych - komentarz Jarosława Reszki

W naszym regionie niemal równie zaskakujący jest spadek popularności Michała Zaleskiego, który rządził Toruniem od jesieni 2002 roku. On także, wydawało się, miał patent na wygrywanie, i to w pierwszej turze. Miał, bo już nie ma. W niedzielę zagłosowało na niego tylko 26,21 proc. torunian, podczas gdy jego najgroźniejszy konkurent z Koalicji Obywatelskiej otrzymał tych głosów 38,28 proc. To nie przesądza jeszcze o tym, kto ostatecznie zostanie prezydentem Torunia, ale Zaleski w II turze nie będzie faworytem.

W Bydgoszczy dużej niespodzianki nie było, choć można było przypuszczać, że wejście w szranki dwóch pań odbierze sporo głosów przede wszystkim Rafałowi Bruskiemu. Tak się jednak nie stało. Po 14 latach rządów w Bydgoszczy Rafał Bruski zachował zaufanie większości wyborców. Gratulacje!