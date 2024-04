Taka na co dzień jest Magdalena Maison. To nowa pani wójt gminy Białe Błota - zdjęcia

Zawodowo Maison ma solidne doświadczenie, które zbiera pracując przez 11 lat w Urzędzie Gminy, a przed wyborami zajmując kierownicze stanowisko w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. - W naszym urzędzie przeżyłam niejedną “zmianę władzy” i wiem, że to jak funkcjonuje gmina, zależy od dobrej współpracy wójta i rady. Dlatego chcę wprowadzić atmosferę dialogu i porozumienia. Myślę, że szanowanie prawa radnych do informacji i konsultacji, znacznie ułatwi im podejmowanie słusznych decyzji - mówiła naszej redakcji.

Poświęcam dzieciom dużo czasu, zarówno w kwestiach nauki, jak i zainteresowań. Potrafię godzić to z wieloma innymi obowiązkami - wyjawia nam Maison.

Magdalena Maison: - Żadna praca nie hańbi!

Panią Maison zapytaliśmy także o ciekawostki dotyczące jej życia. - Niestety w czasie kampanii słyszałam wiele "ciekawostek" na mój temat, ale większość nie jest prawdziwa. Prawdą natomiast jest to, że przez jakiś czas zajmowałam się dodatkowo sprzedażą urządzeń kuchennych znanej marki. Niektórzy kpią z tego, ale ja nie uważam tego za powód do wstydu. Żadna praca nie hańbi. Każda uczy czegoś nowego i pozwala poznać ciekawe osoby. Na szczęście potrafię się zdystansować do plotek. Mam też wiele marzeń. Chcę zwiedzić Stany Zjednoczone i przebiec maraton.