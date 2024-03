Nagrody i pochwały za długie spóźnienia - komentuje Jarosław Reszka

Za tę kwotę miałoby powstać blisko 8 kilometrów toru z przystankami, przejściami i czego tam jeszcze pasażer i motorniczy tramwaju do szczęścia potrzebują.

Po tym tramwajowym higwayu pesowskie swingi albo jakieś inne cudeńka mogłyby pędzić z zawrotną prędkością 50 kilometrów na godzinę. I wreszcie bardzo ważny punkt umowy: termin wykonania. W najszerszej z branych pod uwagę opcji Trakcja zobowiązała się zakończyć prace w 22 miesiące od dnia podpisania umowy.

Ten punkt umowy bardzo przytomnie skomentował jednej z internautów na fanpejdżu „Expressu Bydgoskiego” na Facebooku: „No to trzy lata kolejnych prac. To taka nagroda dla Trakcji za terminowe wywiązanie się z pracy na mostach. Co tam rok opóźnienia, to mały szczegół. Do końca lutego prawdopodobnie otworzą drugi nowy stary most. Ponoć doba u nich ma więcej niż 24 godziny. Dobrze, że luty ma 29 dni, bo by się nie wyrobili”.