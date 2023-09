Nadgodziny i wsparcie nauczycieli-emerytów. Tak bydgoskie szkoły średnie uzupełniają braki kadrowe

Choć w BIP Oświata i kuratoryjnej bazie ofert pracy dla nauczycieli nie brakuje, to chętnych wcale nie jest pozyskać łatwo. Tymczasem w liceach i technikach potrzeby kadrowe są większe, bo do klas I trafiło więcej uczniów.

Sprawdziliśmy w wybranych bydgoskich szkołach ponadpodstawowych, czy dyrektorzy skompletowali kadrę nauczycielską?

- Udało mi się to dosłownie 31 sierpnia - mówi Stanisław Pilewski, dyrektor Zespołu Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego. - Odeszło od nas 8 nauczycieli, część przeprowadziła się do innych miast, część przeszła do innych szkół lub awansowała. W sumie zatrudniłem 17 nowych nauczycieli np. języka angielskiego, języka polskiego, matematyki, informatyki, fizyki. Mamy też dwóch nowych trenerów pływania, choć tu braki będą, zwłaszcza, gdy dojdą uczniowie z Ukrainy. Nasi trenerzy pływania zgodzili się wziąć nadgodziny powyżej 1,5 etatu. Mamy też jednego nauczyciela-emeryta od języka polskiego.