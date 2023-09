Uczniowie bydgoskiej "Siódemki" powitali nowy rok szkolny w innym miejscu niż zwykle [zdjęcia]

- To dla nas wyjątkowy rok szkolny - mówi Janusz Kitajgrodzki, dyrektor VII LO. - Rozpoczynamy go w innym miejscu niż zwykle. Budynek przy ul. Kościuszki po dawnym Gimnazjum nr 24 przez cztery lata stał pusty. Ratusz na przygotowanie tego miejsca na przyjęcie naszych uczniów oraz przeprowadzkę szkoły w tę lokalizację przeznaczył ponad 100 tys. zł.

Same przenosiny to była duża operacja logistyczna.

- Mamy najlepszą administrację obsługi na świecie. Nasi pracownicy stanęli na wysokości zadania i wykonali ogrom pracy. Wszystko po to, by uczniowie dziś mogli wrócić do szkoły i uczyć się w komfortowych warunkach. Bardzo im za to dziękuję - podkreśla Janusz Kitajgrodzki.

W VII LO nowy rok szkolny rozpoczęło ogółem 579 uczniów. Uroczystość powitania uczniów klas I odbyła się w sali gimnastycznej.