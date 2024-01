Nabór do przedszkoli publicznych w Bydgoszczy. Ratusz podał terminy i zasady rekrutacji

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej potrwa od 18 marca do 4 kwietnia.

Szacuje się, że w przedszkolach publicznych będzie około 250 wolnych miejsc

Wcześniej rodzice dzieci uczęszczających już do przedszkola publicznego w Bydgoszczy mają czas na złożenie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny. Muszą to zrobić terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia rekrutacji. Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym w harmonogramie terminie oznacza, bowiem rezygnację z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko obecnie uczęszcza.

W rekrutacji do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2024/2025 biorą udział dzieci zamieszkałe w Bydgoszczy (urodzone w latach 2021-2018). Ogłoszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 16 kwietnia. Potem do 19 kwietnia będzie czas na potwierdzenie woli. Listy przyjętych i nieprzyjętych znane będą 23 kwietnia. Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 3 czerwca br.