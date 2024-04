Na Starym Mieście w Bydgoszczy można skorzystać z usług pucybuta. Młody licealista łączy pracę z pasją

Przechodnie głównie pozytywnie reagują na jego hobby. Zainteresowanie czyszczeniem butów jest różne. Pucybut nie ma ustalonej stawki, to klient decyduje, ile mu zapłaci. Czas, jaki musi spędzić z jedną osobą jest różny – wszystko zależy od stopnia czystości obuwia. Niektóre pary można wyczyścić w 5 czy 10 minut, inne wymagają nawet do 30 minut pracy.

Skąd pomysł na to, aby zostać pucybutem? – Interesuję się historią i kulturą przełomu XIX i XX wieku. Od małego lubiłem stare przedmioty . Lubiłem słuchać historii, które opowiadali dziadkowie. Później wręcz nałogowo czytałem książki z epoki. Bardzo lubię np. serię o Sherlocku Holmesie. Czytam klasyki, głównie zagraniczne. Jakoś to ze mną zostało do dziś – opowiada Konstanty. Nie tylko zajęciem, ale i strojem nawiązuje do dawnych czasów.

– Nie czyszczę wszystkich butów . Odmawiam w przypadku materiałowych, z siateczki, trampek. Po pierwsze, skarpety byłyby mokre, a po drugie, nie noszę ze sobą specyfików do tego rodzaju obuwia – dodaje. Jak mówi, wiele osób dziś nie czyści butów lub tylko przeciera je szmatką, bo brakuje im na to czasu czy nie wiedzą jak się do tego zabrać. Informacji o tym, jak czyścić obuwie szukał w internecie, choć wiedzę zdobywał od najmłodszych lat.

Czas zaklęty w przedmiotach

Gdy nie widać go na Starym Mieście w Bydgoszczy, być może jest w jednym z bydgoskich antykwariatów. Najczęściej udaje się na ulicę Gdańską. – W wolnych chwilach restauruję zabytki . Głównie to ubrania. Mam fraki, cylindry, meloniki. Obecnie zajmuję się szafą. Zbieram te przedmioty dla siebie – mam własną kolekcję, nie chcę tego sprzedawać – stwierdza.

W domu powoli kończy mu się miejsce na nowe nabytki. Rodzina nie zawsze cieszy się z jego zdobyczy, bo przedmioty, które znosi miewają specyficzny zapach i trzeba się dużo napracować, aby je wyczyścić. Z którego jest szczególnie zadowolony?

– Cylinder to może nic szczególnego, bo z tego okresu jest ich trochę dostępnych. Ten konkretny był bardzo zniszczony, odrestaurowanie go wymagało sporo pracy, stąd moje przywiązanie do niego. Skrzyneczka, w której trzymam swoje przybory do czyszczenia butów pochodzi z lat 30. Było trzeba wymienić w środku wkład, bo był całkowicie zbutwiały, trochę poreperować, ale teraz mi służy i do czegoś się przydaje – wymienia Konstanty.

Choć tu chodzi do liceum, pochodzi z Człuchowa. Jak podoba mu się Bydgoszcz? – Jest ciekawa. Teraz, gdy są odnawiane kamienice, jest coraz lepiej, jest po co przyjechać i co pooglądać. Jak były obdrapane, był to ponury widok, trochę romantyczny, jeżeli chodzi o epokę, a nie ten drugi wydźwięk – ocenia. – Bydgoszcz mi się podoba. Nie wiem czy nie zostanę tu na stałe. Może po studiach tu zamieszkam? Zobaczymy jak potoczy się życie.