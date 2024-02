Moja mała paczka i wielki biznes pocztowy - komentarz Jarosława Reszki

Podam świeżutki przykład z własnego podwórka. Tydzień temu dostałem paczkę z zamówionym sprzętem biurowym. Gdy przyjechał kurier, nie było mnie w domu. W skrzynce pocztowej znalazłem ociekające deszczówką awizo.

W poniedziałek pojechałem po odbiór do odległego o 4 km małego urzędu pocztowego. Okazało się, że przesyłki nie można znaleźć w stercie bezładnie zrzuconych paczek na podłodze składziku. Pani w okienku powiedziała mi, że jeszcze poszuka i zadzwoni do mnie. Numer zapisała na suchym już na szczęście awizo. Nie zadzwoniła. Kolejnego dnia poprosiłem żonę, która w pobliżu poczty robiła zakupy, aby spytała o moją przesyłkę. Usłyszała, że nadal jej szukają i będą do mnie dzwonić.

Nie dzwonili. Próbowałem ja do nich zadzwonić, ale nikt nie odebrał. Adresu mailowego na stronie internetowej nie znalazłem. Ze zdziwieniem stwierdziłem natomiast, że godziny pracy urzędu podawane w Internecie nie zgadzają z tymi wywieszonymi w drzwiach poczty.