mObywatel: wygoda, ale i pewne ryzyko - komentarz Jarosława Reszki

Mój kłopot paradoksalnie skończył się w dniu, kiedy straciłem cierpliwość i zdecydowałem się usunąć poprzednią aplikację w telefonu i zainstalować nową wersję. Gdy zaś to się udało, odtworzenie poprzednich funkcjonalności zajęło już niewiele czasu.

Mając działającego mObywatela 2.0, schowałem w domu do szuflady prawo jazdy i dowód osobisty i... krótko po tym otrzymałem przestrogę. Zostawiłem bowiem telefon podczas towarzyskiej wizyty u znajomych pod Bydgoszczą i zorientowałem się o tym dopiero w połowie drogi do domu, ze świadomością, że oto kieruję swoim samochodem bez żadnego dokumentu, który mógłbym okazać do kontroli. Nie były to miłe chwile...