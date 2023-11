Mikołajkowa zbiórka w SP nr 64. Upominki trafią do Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy

- Cel był taki, by uczyć dzieci pomagania i wrażliwości - mówi Martyna Dąbrowska-Bombała, wychowawczyni klasy III C. - Zależało nam, by to one wymyśliły komu okażemy dobre serce i pomożemy. W obu klasach odbyły się pogadanki na ten temat. Była prawdziwa burza mózgów. Ostatecznie dzieci zaproponowały, aby "Mikołajkową zbiórkę" zorganizować dla zwierząt ze schroniska na Osowej Górze.