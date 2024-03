Męczeństwo pana Marcina, lokatora ADM - komentuje Jarosław Reszka

W tej sprawie widzę jednak jeszcze większy problem - z wydolnością ADM. Jej rzecznika informuje, że blisko rok po orzeczonej eksmisji bez prawa do lokalu socjalnego dla sąsiadki pana Marcina wciąż tej eksmisji nie przeprowadzono. Ba, nie wiadomo, kiedy eksmisja nastąpi. Powód? W mieście brakuje pomieszczeń tymczasowych. W świetle przepisów, to „pomieszczenia nadające się do zamieszkania, posiadające dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby te urządzenia znajdowały się poza budynkiem, oświetlenie naturalne i elektryczne, możliwość ogrzewania, niezawilgocone przegrody budowlane oraz zapewniające możliwość zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków, zapewniające co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę”.

Innym słowy, potrzebne są prymitywne klitki, w którym indywidua pokroju sąsiadki pana Marcina mogłyby spędzić od miesiąca do pół roku po eksmisji. To tak trudno takie klitki gdzieś na obrzeżach miasta postawić, ratując w ten sposób porządne mieszkania i porządnych lokatorów w sąsiedztwie tych mieszkań?