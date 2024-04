Łukasz Schreiber opowiadał o pomysłach Bydgoskiej Prawicy na kulturę. "Chcemy obudzić i wykorzystać wielki potencjał naszego miasta"

Łukasz Schreiber zaznaczył, że miejsce spotkania z dziennikarzami nie jest przypadkowe, bo jeśli Bydgoska Prawica otrzyma mandat do rządzenia w mieście, będzie robić wszystko, żeby pomóc Filharmonii Pomorskiej zdobyć środki na przebudowę i modernizację. Zaznaczył, że na ten cel potrzebne są fundusze zewnętrzne, które można uzyskać z programu FEnIKS.

– One są absolutnie do zdobycia. Mówiliśmy o tym także w październiku. Byliśmy oskarżani, że te środki tu nie trafiły. W trybie bezkonkursowym było to niemożliwe – cała pula wynosiła mniej więcej tyle, ile jest potrzebne na filharmonię. Trzeba tego dokonać w trybie konkursowym. Te rozstrzygnięcia są przed nami – powiedział Łukasz Schreiber.

Kolejny punkt programu wskazany przez kandydata na prezydenta to bydgoski fundusz dla twórców. – Nasi muzycy, aktorzy, pisarzy, malarze, poeci to osoby, które warto i trzeba wspierać. Oni także stanowią o sile Bydgoszczy, mogą być jej marką. Bydgoszcz jest miastem, gdzie twórczość może i powinna się rozwijać, a miasto powinno to wspierać i doceniać ich rolę – stwierdził. Dodał, że dziś twórcy otrzymują środki, ale powinno się zwiększyć ich pulę trzykrotnie.