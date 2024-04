Lekarze bez Granic zbierają fundusze na działalność. Uważajmy na oszustów

Darowizny pozyskiwane są między innymi podczas takich akcji, jak prowadzona właśnie m.in. w Bydgoszczy i Torunia.

– Mieszkanki i mieszkańcy tch miast mogą spodziewać się, że przedstawiciele naszej organizacji zapukają do ich drzwi, chcąc przedstawić działalność Lekarzy bez Granic i prosić o jej regularne wsparcie – opowiada Magdalena Florczak, odpowiadająca za pozyskiwanie funduszy na działalność humanitarną. - Takie działania od lat prowadzimy na całym świecie, a od prawie dwóch lat również w różnych miastach w Polsce.

Osoby, które zdecydują się na stałe wsparcie – na przykład kwotą 50 czy 100 złotych miesięcznie – będą mogły zrobić to przez polecenie zapłaty. Jest to forma płatności oparta o system bankowy, co zapewnia darczyńcom pewność, że pieniądze trafią we właściwe miejsce. Lekarze bez Granic nie zbierają pieniędzy do puszek, nie przyjmują gotówki ani wpłat kartowych. Co ważne, takie polecenie zapłaty można w każdej chwili anulować, zawiesić lub zmienić kwotę miesięcznego wsparcia.