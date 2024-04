Do egzaminu ósmoklasisty pozostał niespełna miesiąc. Mamy kilka wskazówek dla uczniów - zdjęcia

W tym roku ósmoklasistów w bydgoskich podstawówkach jest mniej. To efekt przeprowadzonych przed laty reform edukacji - najpierw wprowadzenia 6-latków do szkół, a potem ich cofnięcia.

- Na razie zachowujemy spokój, ale w dniu matury stres pewnie da o sobie znać - mówią Patrycja Białkowska i Arkadiusz Drozd, maturzyści z IV LO w Bydgoszczy. To właśnie ich zmagania będziemy śledzić w…

- Do egzaminu ósmoklasisty przystąpi zaledwie 16 osób, bo tylko tyle uczniów mamy w tej klasie - mówi Aleksandra Gulbinowicz-Kotowska, dyrektor SP nr 35. - Uczniowie pod okiem nauczycieli na bieżąco utrwalają wiedzę. W szkole przeprowadzone zostały też dwa egzaminy próbne. Młodzież w ramach przygotowań uczestniczy w zajęciach dodatkowych z języka polskiego.

W SP nr 32 są obecnie trzy klasy VIII, w których uczy się 64 uczniów . W tym gronie 18 osób to obcokrajowcy, głównie uchodźcy z Ukrainy.

- Od początku roku szkolnego 2023/2024 nasi ósmoklasiści mogą korzystać z zajęć dodatkowych z języka polskiego i matematyki, by jak najlepiej przygotować się do egzaminu ósmoklasisty. Większość chętnie na nie przychodzi. W grudniu ub. roku i w marcu br. mieli też egzaminy próbne, by uczniowie przećwiczyli sobie całą procedurę i zapoznali się z arkuszami - mówi Arletta Popławska, dyrektor SP nr 32.