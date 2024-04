Matura 2024 na celowniku. Patrycja i Arek z IV LO w Bydgoszczy opowiedzieli nam, jak przygotowują się do egzaminów

- W liceum od I klasy uczyłam się systematycznie, więc jestem dobrej myśli - mówi Patrycja. - Z matematyki, oprócz arkuszy, które dostaliśmy do domu, szukam trudniejszych zadań, by jak najlepiej przygotować się do rozszerzenia z tego przedmiotu. Dopóki nie myślę, że to matura, to stresu nie ma. Traktuję to jako kolejny sprawdzian wiedzy, ale spodziewam się, że przed samą maturą, stres da o sobie znać.