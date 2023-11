Kupiony przez miasto holownik "Certa" ma kłopot z dotarciem do Bydgoszczy. Będzie operacja wodno-lądowa

Zabytkowy, zbudowany w Bydgoszczy holownik "Certa" kosztował 24 tys. zł. Jest w tej chwili zacumowany w marinie w Niemczech. Operacja ściągnięcia do do Bydgoszczy będzie skomplikowana. Prawdopodobnie zacznie się już w czwartek (09.10).

Jak mówi Adam Gajewski, kierownik Sekcji Dziedzictwa Lokalnego Muzeum Legend Szyperskich „Barka Lemara” Miejskiego Centrum Kultury, kłopoty z dotarciem holownika do Bydgoszczy wynikają z tego, że nie można go z mariny w Niemczech ściągnąć transportem kołowym. Brzeg mariny jest zbyt grząski, żeby podjechał tam dźwig. Jednostki nie można też przygotować do transportu lądem, bo prace byłyby hałaśliwe. - W miejscu zacumowania holownika jest strefa ciszy - mówi Adam Gajewski.

Wrocław przygotowuje "Certę"

Dlatego "Certę" czeka podróż wodno-lądowa. - Mamy firmę z Wrocławia, której pracownicy najprawdopodobniej już w czwartek pojadą na miejsce, żeby przygotować jednostkę - mówi Gajewski. Ponieważ "Certa" po ostatnim zatonięciu nie ma wymaganych certyfikatów, nie będzie holowana jak jednostka, ale pchana.

Droga wodna zakończy się w Nakle. - Tylko tam uda się dopłynąć, bo śluza w Nakle jest w remoncie - mówi Adam Gajewski. - Tam holownik zostanie przeniesiony na ląd i przetransportowany do Bydgoszczy. Ten holownik już tyle przeszedł, że mamy nadzieję, podróż odbędzie się bez niespodzianek.

Pieniądze tylko na zakup i transport

W Bydgoszczy historyczna jednostka trafi do firmy przy ul. Spornej, gdzie przejdzie wstępną konserwację. Co dalej? Rada Miasta Bydgoszczy przyznała środki finansowe tylko na zakup i transport "Certy". Zakup kosztował 24 tys. zł. - Liczymy na to, że nieco wspomoże nas Szlak Wody Przemysłu i Rzemiosła TeH2O, który ma jakieś środki - mówi Adam Gajewski. - Poza tym podczas jednego ze spotkań prof. Dariusz Markowski, szef Rady ds. Estetyki, zobowiązał się, że wystąpi do ministerstwa kultury o uznanie "Certy" za zabytek, co otwierałoby furtkę do pozyskania środków tak, jak remontuje się inne zabytki. Oczywiście zamierzamy przywrócić jednostce także wszelkie certyfikaty.

Wyremontowany holownik ma być eksponowany obok "Barki Lemara".

Zagrał w "Czterech pancernych"

Holownik parowy nazwany "Irmtraut", był jedną z pierwszych jednostek z własnym napędem zbudowanych dla niemieckiego armatora w stoczni w stoczni Bromberger Gesellschaft, należącej później do Lloyda Bydgoskiego. W latach 1897-1941 portem macierzystym statku był Berlin-Charlottenburg. W 1941 roku został sprowadzony do Gdańska, zaś w 1942 roku trafił do Bydgoszczy. W 1945 roku holownik zatonął. Po wydobyciu odbudowano go w Bydgoszczy i przemianowano na "Czerwińsk". W 1952 roku holownik przebudowano, stocznię opuścił w 1954 roku już jako "Certa". W 1968 roku statek zagrał w serialu "Czterej pancerni i pies".

Kolejne dwa zatonięcia

W barwach Bydgoskiej Żeglugi „Certa” pływała głównie po Górnej i Dolnej Noteci, Kanale Bydgoskim i Brdzie. Służba trwała do 1995 roku. Dwa lata później holownik znowu zatonął cumując przy starym nabrzeżu bydgoskiego portu. Po remoncie stał się statkiem pasażerskim „Orlik”.

W 2004 roku jednostka została sprzedana i trafiła do Berlina, gdzie została zarejestrowana jako sportowo-turystyczna statek „Ahoy”. 20 grudnia 2022 roku w porcie Marina Mehlbergen stary holownik... ponownie zatonął. Podniesiono go, ale do służby już nie wrócił.

Gazeta Lubuska. Nowa Sól. Pierwszy taki zabieg w Lubuskiem