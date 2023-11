Coraz więcej słupków na chodnikach w Bydgoszczy. "Samochody parkują pół metra od muru"

Ostatnio słupki pojawiły się gęsto na ul. Dworcowej.

Oto jedna z opinii na ten temat zamieszczona w mediach społecznościowych: - Utrudnić życie mieszkańcom, właścicielom firm, kurierom, taksówkarzom i ludziom niepełnosprawnym, to chyba zadanie dla Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. I to za nasze pieniądze, które właśnie wyrzucono w błoto, bo nikomu to nie służy. Tylko grupie miejskich fanatyków. Owszem zakaz jest, ale i tak będą słupki omijane przez ludzi, którzy na chwilę chcą podrzucić albo coś odebrać z Dworcowej. Musielibyście osłupkować cały świat albo czyhać z mandatem. Zapytam jeszcze, czy macie w planach słupki od Królowej Jadwigi w kierunku ulicy Matejki? Co na to prezydent Rafał Bruski? Czy można się spodziewać jego reakcji? Napisz zażalenie, powiecie. Właśnie piszę, a z tego co wiem inni napisali oficjalnie i zostali odrzuceni.