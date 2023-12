Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii z nowym sprzętem za 10 milionów złotych

Nowy sprzęt dla Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

- Od stycznia 2022 roku do grudnia 2023 roku wyposażaliśmy nasze oddziały i pracownie w sprzęt na najwyższym poziomie - mówi Krzysztof Malatyński, zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych w Centrum Pulmonologii.

Projekt obejmował zakup wyposażenia dla:

Oddziału Chorób Płuc i Niewydolności Oddychania z Pododdziałem NWM i Pododdziałem Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu,

Izby Przyjęć,

Pracowni Endoskopowej,

Oddziału Rehabilitacji Oddechowej,

Zakładu Radiologii,

Działu Centralnej Sterylizacji i DDD.

W ramach projektu zakupiono między innymi: kardiomonitory, aparat do znieczulenia, monitor funkcji życiowych do pomiaru parametrów, defibrylatory, stoły zabiegowe i do endoskopii, aparat do krioterapii, profesjonalna bieżnię medyczną, kabinę UGUL z wyposażeniem, symulator do nauki bronchoskopii, łóżka elektryczne dla chorych z masą ciała do 250 kg w wagą i materacem przeciwodleżynowym, aparat do wspomagania oddychania w czasie snu, a także wiele innych sprzętów medycznych oraz meble.