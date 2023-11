Szpitale w Bydgoszczy i całym regionie wprowadzają ograniczenia odwiedzin i maseczki

- 27 listopada mieliśmy w naszym szpitalu około 40 pacjentów chorych na COVID-19. Dobra informacja jest taka, że obecne zachorowania mają zdecydowanie lżejszy przebieg. To nie jest już ten ciężki COVID z początków pandemii. Bardzo dobry efekt przyniosły szczepienia. Im więcej osób jest zaszczepionych, tym większa jest odporność populacyjna - mówi dr n. med. Piotr Pleszka - dyrektor ds. lecznictwa w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy.

Szpital Biziela rekomenduje noszenie maseczek w strefie opieki nad pacjentem, tj. na terenie Klinik, Oddziałów klinicznych, Oddziałów oraz w Poradniach. - Apelujemy do zdrowego rozsądku. Cały czas zwracamy ludziom uwagę, bo wiele osób nie ma świadomości, że COVID-19 nadal jest z nami. Warto pamiętać, że maseczki ochronne zapobiegają rozprzestrzenianiu się nie tylko koronawirusa, ale również innych chorób przenoszonych przy kichaniu i kaszlu - dodaje dr Pleszka.

- Mamy nadzieję, że to zahamuje wzrost zachorowań. Od 2 miesięcy musimy co jakiś czas zamykać niektóre oddziały z powodu dużej liczby zakażeń koronawirusem - przyznaje dyrektor ds. lecznictwa w szpitalu Biziela.

- Pandemia została zniesiona, ale COVID-19 pozostał z nami, a wkrótce rozwinie się też sezon grypowy. W związku z tym zastosowaliśmy podstawowe środki bezpieczeństwa. Prosimy pacjentów o noszenie maseczek chirurgicznych. Osoby odwiedzające prosimy o skrócenie czasu odwiedzin do maksymalnie 20 minut, oczywiście również w maseczkach - wyjaśnia dr n. med. Piotr Pleszka.

Podobne zasady wprowadziły też inne placówki. We wszystkich oddziałach Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy jednego chorego może odwiedzić tylko jedna osoba; wizyty w godzinach 13.00-17.00, a w dni wolne od pracy i święta w godz. 10.00-17.00, skrócone do maksymalnie 10 minut, zaleca się, by osoba odwiedzająca nosiła maseczkę ochronną.

Wstrzymano odwiedziny w klinice kardiologii i kardiochirurgii oraz oddziałach klinicznych: reumatologicznym, endokrynologicznym i hematologicznym 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy.

W Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy obowiązuje ograniczenie jednej osoby odwiedzającej do jednego chorego; odwiedziny w dni powszednie w godzinach 14.00-18.00, w dni wolne od pracy i święta w godz. 10.00-17.00. Wizyty w maseczkach.

Bydgoskie lecznice zalecają rezygnację z odwiedzin w przypadku wystąpienia objawów infekcji dróg oddechowych u odwiedzających: