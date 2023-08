Koniec z odorem śmieci na Siernieczku w Bydgoszczy? W ciągu roku powstanie nowa, hermetyczna sortownia

Stara hala została rozmontowana w lipcu. Tymczasowo śmieci są przechowywane i sortowane bez osłony. - Robimy wszystko, by tych niedogodności zapachowych było jak najmniej - zapewnia Piotr Tokarski. - Rozpylamy tam specjalne środki o zapachu wanilii alb o wiśni, które neutralizują ten odór. To nie jest tak, że pozostawiliśmy mieszkańców samych sobie.

Marszałek daje pół roku, firma - rok

Od lat działa grupa i fanpage na FB "Stop dla smrodu z Remondisu". Mieszkańcy kontaktowali się, między innymi z posłem Janem Szopińskim, który w ich imieniu zwrócił się do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jako że to właśnie zarząd województwa wydaje pozwolenia tzw. zintegrowane, m.in. na składowanie i sortowanie odpadów. W piśmie, jakie 25 lipca parlamentarzysta skierował do marszałka, zaznaczał, że w jego opinii spółka "nie wywiązała się z zobowiązania zawartego w pozwoleniu". Chodziło, między innymi o wymogi BAT, czyli zastosowania w swojej działalności najlepszych rozwiązań technicznych.

W odpowiedzi, jaką poseł otrzymał od marszałka, datowanej na 2 sierpnia, znalazł się termin 31 grudnia 2023, jako określający czas, w którym firma musi się wywiązać z postanowień zawartych w pozwoleniu.

- To nie jest do końca tak, jak to przedstawia poseł Szopiński. Pewne instalacje muszą być objęte BAT, a pewne nie - mówi Tokarski.

Zgodnie z zapewnieniami prezesa Remondisu, Marcina Dobiegały, nowa hala ma być gotowa za rok.