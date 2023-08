Koniec wąskiego gardła i wieków pod szlabanem na Kamiennej w Bydgoszczy?

Wszystko wskazuje na to, że jeszcze wiele lat bydgoszczanie poczekają na stworzenie alternatywnej drogi dojazdowej do Fordonu i udrożnienie ruchu na wylotowej trasie z Bydgoszczy w kierunku Torunia i Warszawy. Miasto zamówiło właśnie projekt rozbudowy pierwszego odcinka. Zważywszy, że to dopiero etap projektowy (na którego wykonawca ma dwa lata) jednego z kilku odcinków skomplikowanej budowy, na którą trzeba znaleźć pieniądze poza gminną kasą, można sobie wyobrazić perspektywę realizacji.

Trasa WZ w Bydgoszczy to ciąg ulic W. Pileckiego, Artyleryjska i Kamienna, od węzła zachodniego do planowanego węzła wschodniego na styku z ulica Fordońską. Cała docelowo będzie miała długość 8,6 km i budowana będzie etapami.