Kleszcze atakują. W tym roku w Kujawsko-Pomorskiem jest już ponad 270 zachorowań na boreliozę [wideo]

Jak chronić się przed kleszczami?

- Po spacerze zalecany jest prysznic - mówi Łukasz Betański. - Dokładne umycie się za pomocą gąbki może pomóc pozbyć się kleszczy, które dopiero poszukują odpowiedniego miejsca do żerowania. Szacunkowo powoduje to spadek ryzyka zachorowania nawet o 60 proc.

Wczesne usunięcie kleszcza zmniejsza ryzyko zakażenia

- Im szybciej to zrobimy, tym mniejsze jest ryzyko zakażenia drobnoustrojami wywołującymi choroby przenoszone przez kleszcze - mówi dr med. Paweł Rajewski, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych dla województwa kujawsko-pomorskiego i zarazem kierownik Oddziału Internistyczno-Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy. - Ryzyko to zwiększa się znacząco po upływie 24 godzin od ugryzienia. Szacuje się, że jeśli kleszcz był zakażony krętkami z rodzaju Borrelia i bytował w skórze człowieka powyżej 48 godzin, to ryzyko przeniesienia zakażenia na człowieka sięga 100 proc.

Dlatego tak ważne jest dokładne sprawdzenie skóry, np. po powrocie z lasów czy parków i jak najszybsze, prawidłowe usunięcie kleszcza ze skóry.

- Najlepiej zrobić to pęsetą lub gotowymi zestawami do usunięcia kleszcza, nie wykręcać, tylko wyciągnąć zdecydowanym ruchem do góry - prostopadle do skóry, chwytając kleszcza jak najbliżej skóry - mówi dr med. Paweł Rajewski. - Przed wyjęciem nie należy smarować go masłem czy spirytusem, bo drażni to kleszcza powodując wydzielanie śliny i wymioty, przez które człowiek się zaraża. Po wyjęciu kleszcza należy przemyć skórę spirytusem lub octaniseptem i obserwować miejsce po usunięciu kleszcza przez 3-4 tygodnie.

Jeśli pojawi się rumień wędrujący (zwykle po tygodniu do 4 tygodni od ukąszenia, może też wystąpić po 3 miesiącach od ukąszenia), należy skontaktować się z lekarzem.