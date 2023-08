Kawiarenka przy ul. Gdańskiej w Bydgoszczy działa mimo braku zgody Plastyka Miasta

Marek Iwiński przekazał nam, że właścicielka punktu kawiarnianego pytanie o możliwość postawienia obiektu skierowała do niego w maju. Odpowiedź była odmowna.

Nasz rozmówca podkreśla, że miejsce przyjazne bydgoszczanom byłoby mile widziane, jednak z uwagi na to, iż lokalizacja mieści się w granicach Parku Kulturowego Stare Miasto, musi być zachowana odpowiednia estetyka.

- Wcześniej był to zwykły, szary kontener. Pani starała się dostosować go do otaczającej go przestrzeni, ale kontener to kontener. Nie spełnia wymogów określonych zapisami prawa miejscowego. Rozmawiałem z dyrektorem Drukarni, że można by stworzyć miejsce przyjazne dla Bydgoszczy, ale po prostu nie w takiej formie - zaznacza Marek Iwiński.