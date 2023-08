Budynek po dawnej stacji kolejki wąskotorowej umiera. Bydgoszczanie zbierają podpisy pod petycją o wpisanie obiektu do rejestru zabytków

Bydgoszcz. Kolej wąskotorowa w Smukale - kawałek historii

Jak opisuje prof. dr hab. Wojciech Tomasik, historyk i teoretyk literatury, kolej do Koronowa, gdy powstała, miała służyć do transportowania towarów (węgla, buraków cukrowych). Odcinek pomiędzy Bydgoszczą a Smukałą (Bromberg – Mühlthal) nastawiony został wszakże na intensywny ruch pasażerski. Łączył bowiem duże i uprzemysłowione miasto z dwoma foksalami (dworcami kolejowymi - dop. aut.). Pierwszy zlokalizowany był w Opławcu, nad doliną Brdy, drugi – w Smukale, w otoczeniu lasów.

- Budynek, który jeszcze stoi, odsłania swoją funkcję w napisie na fasadzie. Mamy tam bowiem nazwę stacji, już polską – „Smukała”, i wskazanie na główne przeznaczenie obiektu – „Restauracja Leśna”. Kiedy obiekt otworzył swoje podwoje, reklamowany był francuskim słowem „etablissement”. To samo słowo używane było na nazwanie położonych w mieście lokali gastronomicznych, których właściciele oferowali jedzenie, a ponadto organizowali koncerty i bale, czasem jeszcze – udostępniali tereny do spacerów. Dla zdecydowanej większości bydgoszczan mały pociąg długo nie miał żadnego zamiennika. A to oznaczało, że rozrywka i wypoczynek stawały się towarem, który w foksalu sprzedawany był masowo - czytamy.

Mieszkańcy Bydgoszczy i okolic podpisują się pod petycją

W ostatnich dniach utworzona została petycja, kierowana do Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wpisania obiektu do rejestru zabytków. Temat ten był podejmowany kilkukrotnie, lecz do tej pory budynek - znajdujący się obecnie w rękach prywatnych - coraz bardziej niszczeje, a brak ochrony konserwatorskiej może spowodować, że z dnia na dzień ten relikt przeszłości zniknie z powierzchni naszego miasta. Autorem petycji jest Tomasz Olechnowicz, prezes Stowarzyszenia Waleczne Serca. Do tej pory zebrano 277 podpisów.