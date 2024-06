Jest zielone światło w sprawie medycyny na Politechnice Bydgoskiej. Kierunek lekarski coraz bliżej

Szef resortu nauki i szkolnictwa wyższego poinformował wówczas, że we wtorek 25 czerwca w ministerstwie planowane jest spotkanie z przedstawicielami Polskiej Komisji Akredytacyjnej i zapadną decyzje w sprawie nowych wydziałów medycznych, w tym także na PBŚ.

Do spotkania doszło we wtorek (25 czerwca) wieczorem w Ministerstwie Zdrowia. Uczestniczyli w nim przedstawiciele PKA, minister zdrowia Izabela Leszczyna oraz minister nauki Dariusz Wieczorek.

- Mamy dwie uczelnie, które nie dokonały naboru w 2023 r., też z pełną świadomością, że są nieprzygotowane do tego, więc informacje, które ma ministerstwo nauki, wczoraj również przedstawiliśmy pani minister zdrowia - poinformował Dariusz Wieczorek, minister nauki, podczas konferencji prasowej, która 26 czerwca odbyła się w Warszawie. - Polska Komisja Akredytacyjna również przyjrzała się, jak wygląda przygotowanie tych dwóch uczelni. Czekamy, oczywiście, na oficjalne wystąpienie ze strony PKA w przypadku tych dwóch uczelni, które w tym roku ewentualnie mogą nabór rozpocząć i wszystko wskazuje na to, że one zostaną uwzględnione w Rozporządzeniu Minister Zdrowia. Politechnika Bydgoska to jest jedna z tych dwóch uczelni, które nie rozpoczęły naboru w roku 2023 i ja doceniam naprawdę wkład pracy, bo widziałem…