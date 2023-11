Jak żyje się Polakom? Badają to naukowcy z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Barometr Nadziei (Hope-Barometer) to projekt zapoczątkowany w 2009 roku w Szwajcarii przez Andreasa Kraffta (University of St Gallen; Swissfuture). Od tego czasu jest corocznym, cyklicznym studium nadziei i optymizmu obywateli krajów europejskich , które rozwija także inne wątki istotne z punktu widzenia rozumienia przyczyn, korelatów i następstw doświadczania nadziei.

Badanie trwa do końca listopada, ankieta jest anonimowa

Jak co roku, badanie w formie internetowej ankiety przeprowadzane jest od 1 do 30 listopada. Udział w nim jest dobrowolny. Tradycyjnie anonimową ankietę mogą wypełnić osoby, które ukończyły 18 lat.

- Pytamy w niej zarówno o doświadczenia związane z 2023 r., ale też o to, jakie nadzieje i oczekiwania wiążemy z nadchodzącym rokiem - mówi dr hab. Elżbieta Kasprzak prof. UKW. - To np. kwestie dotyczące dobrostanu, zdrowia psychicznego, zdrowia mentalnego, czyli doświadczania emocji, stresu, lęku. Interesuje nas też, jak Polacy radzą sobie z traumą zdarzeń wojennych na Ukrainie czy z przemianami gospodarczymi i politycznymi w naszym kraju. W tym roku w październiku w Polsce odbyły się wybory parlamentarne i spodziewamy się, że ich wyniki znajdą odbicie w dobrostanie Polaków.

Wyniki Barometru Nadziei 2023 znane będą na początku przyszłego roku

- Trudno wyjaśnić z czego wynika to mniejsze zadowolenie z życia. Być może nie potrafimy też dostrzegać pozytywnych zmian wokół nas - mówi dr hab. Elżbieta Kasprzak prof. UKW. - Co ciekawe, Polacy mają dość wysoki poziom religijności, który powiązany jest z duchowością, a takie osoby są zazwyczaj bardziej szczęśliwe. Tymczasem u Polaków tak nie jest. To zaskakujące.

Przypomnijmy, że badanie Barometr Nadziei, przeprowadzone w 2022 r. pokazało, że na podobnym poziomie do lat wcześniejszych kształtuje się przekonanie Polaków o zdrowiu fizycznym. Ne zmieniło się doświadczanie symptomów depresji i lęku. Nie był to jednak powód do optymizmu, bo...

- Symptomy (depresji i lęku) mamy i tak wysokie, wyższe nawet niż Szwajcarzy, Czesi, Niemcy. Te podwyższone wartości charakteryzują Polaków od 2016 roku i są to parametry najgorsze na tle Europy - mówiła nam w styczniu 2023 r. dr hab. Elżbieta Kasprzak prof. UKW, dzieląc się wynikami badania Barometr Nadziei 2022.

Naukowcy przeprowadzający tegoroczne badanie jego wyniki przedstawią na początku 2024 roku. Tymczasem teraz zachęcają do wypełnienia ankiety. Dostępna jest ona na stronie internetowej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz na profilu uczelni na Facebooku lub TUTAJ