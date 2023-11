Jak szybciej pozbyć się kaca? "Terapię" trzeba zacząć kilka godzin przed rozpoczęciem picia

Ból głowy, pragnienie, nadwrażliwość na hałas, nudności, biegunka, apatia, problemy z koncentracją, osłabienie, brak łaknienia (ale u niektórych nadmierny apetyt), światłowstręt - to niektóre objawy kaca, które występują kilka godzin po spożyciu alkoholu. Co zrobić, by zapobiec ich wystąpieniu lub przynajmniej je zmniejszyć?