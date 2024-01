Jak bydgoszczanin namalował powstanie styczniowe - komentarz Jarosława Reszki

Film, o którym piszę, nosi tytuł „Powstaniec 1863” i opowiada o niezwykłym uczestniku powstania styczniowego – Stanisławie Brzósce. Księdzu, który nie tylko był naczelnym kapelanem powstania na Podlasiu i dosłużył się w nim stopnia generała, ale też trwał oporze najdłużej, do wiosny 1865 roku. Zdradzony, został wreszcie ujęty przez carskich sołdatów razem z wiernym adiutantem. Powieszono go podczas publicznej egzekucji w Sokołowie Podlaskim, by w ten sposób postraszyć Polaków z Podlasia. Skutek był jednak przeciwny do zamierzonego. Ksiądz stał się kultowym bohaterem walki o niepodległość, a fragmenty szubienicy, na której zawisł, traktowano niczym relikwie.

Bydgoszczaninem, głównym twórcą „Powstańca 1863”, jest Tadeusz Syka, syn Edwarda Syki, znanego bydgoskiego przedsiębiorcy, współzałożyciela i honorowego prezesa Stowarzyszenia Bydgoska Starówka. Pierwszy swój film fabularny – „Wyszyński. Zemsta czy przebaczenie” - Tadeusz Syka wyreżyserował i wyprodukował przed trzema laty. Do udziału w swym najnowszym dziele zaprosił kilku bardzo zasłużonych aktorów. Drugoplanową, ale ważna rolę starego wiarusa zagrał Daniel Olbrychski, znacznie większe role – Olgierd Łukaszewicz jako biskup janowsko-podlaski i Cezary Pazura jako wysoki rosyjski urzędnik, namiestnik cara na Podlasiu.