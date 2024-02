IV LO w Bydgoszczy ma 70 lat. Będzie wielka gala jubileuszowa i moc atrakcji

- Historia Czwórki sięga roku 1953, kiedy to decyzją Ministerstwa Oświaty powołano do życia nową placówkę - informuje Katarzyna Jarzembowska. - Miała ona stanowić zaplecze edukacyjno-wychowawcze dla szybko rozwijającego się Osiedla Leśnego i została zlokalizowana przy ul. Kaliskiej 10. Po dwóch dekadach siedzibą szkoły stał się na krótko budynek przy Alejach 1 Maja 122 (dzisiejsza ul. Gdańska). W 1986 roku siedziba szkoły została po raz kolejny przeniesiona - do budynku, w którym funkcjonuje do dziś, przy ul. Stawowej 39.