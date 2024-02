Gmach liceum na bydgoskim Okolu czeka wkrótce duży remont konserwatorski

Prace budowlane mają rozpocząć się jesienią. Wykonawca na realizację tego zadania będzie miał kilka miesięcy.

- W tegorocznym budżecie na rozpoczęcie robót zarezerwowaliśmy prawie 2 mln zł - mówi Marta Stachowiak. - Środki na inwestycję pozyskaliśmy z funduszy zewnętrznych. Zmiany zajdą również w przestrzeni wokół szkoły. Planowana jest, m.in., budowa bieżni i siłowni.

Zapowiadany remont cieszy dyrekcję bydgoskiej "Trójki".

- Z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie prac - mówi Agnieszka Nowak, pełniąca obowiązki dyrektora III LO im. Adama Mickiewicza. - O ten remont i fundusze na ten cel zabiegałyśmy w Urzędzie Miasta Bydgoszczy już od dłuższego czasu jeszcze wspólnie z Grażyną Dziedzic, poprzednią dyrektor naszej szkoły. Cieszę się, że ten remont dojdzie do skutku, bo budynek III LO to kawał historii miasta i chcemy, by przywrócono mu dawny blask. Został wykonany z pięknej czerwonej cegły, ale po latach elewacja wymaga odświeżenia.