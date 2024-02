Trwa akcja "Przyjaciel Broviac" dedykowana dzieciom z bydgoskiej onkologii

Członkowie i wolontariusze stowarzyszenia podczas wizyt w szpitalu Jurasza dowiedzieli się od rodziców dzieci onkologicznych, że gdy ich pociechy wychodzą na przepustki do domów, wtedy mają duże zapotrzebowanie na środki do pielęgnacji Broviaca.

- Dlatego postanowiliśmy działać. Tak zrodziła się akcja "Przyjaciel Broviac" - mówi Monika Rymer. - Od rodziców dzieci onkologicznych wiemy też, że pielęgnacja Broviaca jest bardzo ważna. Co istotne, musi się odbywać w sterylnych warunkach, by nie doszło do infekcji. A z tym wiążą się wydatki na zakup np. kompresów, strzykawek, ect. To praktycznie skarbonka bez dna.