Festiwal Wisły w Bydgoszczy. Zobaczcie zdjęcia z piątku z imprezy w Starym Fordonie

- Organizacja Festiwalu Wisły w Starym Fordonie jest ukoronowaniem działań zmierzających do przywrócenia tej rzeki bydgoszczanom - uważa Hanna Rzadkosz-Florkowska ze Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu. - Świadomość tego, że Bydgoszcz leży nad dwiema rzekami była jeszcze do niedawna niewielka. Królowała Brda, a Wisła była zapomniana. To się jednak zmienia - dodaje.

Fordon był w przeszłości nadwiślańskim miasteczkiem, w którym mocno rozwijał się rzeczny handel drewnem i zbożem. Festiwal Wisły przypomni historię tego miejsca.

- Planując Festiwal nie wymyślaliśmy ani nie tworzyliśmy niczego nowego. To powrót do przeszłości, do fordońskich korzeni. Przywracamy w ten sposób wiślaną tożsamość, tradycje związaną z dziedzictwem rzeki - wyjaśnia Hanna Rzadkosz-Florkowska.

Dwudniowy program imprezy jest bogaty. W piątek Festiwal dociera do centrum Bydgoszczy: na nabrzeżu Gabriela Narutowicza, naprzeciw Wyspy Młyńskiej zorganizowano plenerowe widowisko "Flis z okazji wpisu tradycji flisackich na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO". Była okazja zobaczyć zlot tradycyjnych łodzi drewnianych. Potem impreza przeniosła się już do Starego Fordonu, gdzie odbywają się główne atrakcje. W piątek od godz. 18.30 organizatorzy zaprosili na zwiedzanie statków i łodzi przybyłych na festiwal. Można było wziąć udział w bezpłatnych rejsach, podczas których wiceprezes Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu Damian Amon Rączka opowiadał m.in. o sportach wodnych z lat trzydziestych czy roli wody w żydowskich zwyczajach. Na Bulwarach Wiślanych rozbrzmiał też nastrojowy recital muzyczny Jacka Słupkowskiego.