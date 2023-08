Wieża zegarowa na Starym Rynku w Bydgoszczy. Czy taka inwestycja byłaby możliwa? Paweł Kaniak

Ratusz na Starym Rynku w Bydgoszczy. Tomasz Czachorowski

Odbudowa zachodniej pierzei Starego Rynku to temat, który co jakiś czas powraca. Tymczasem, jeden z mieszkańców Bydgoszczy proponuje, aby w pobliżu ratusza postawić wieżę zegarową. Co na to Miejski Konserwator Zabytków?