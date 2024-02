Ferie zimowe w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej. W programie m.in. pokazy filmowe oraz warsztaty recyklingowe

– Zapraszamy na ferie z projektorem, które zaczynają się od 12 lutego na strychu w bibliotece. W poniedziałki, środy i piątki o godzinie 10 zapraszamy wszystkich, którzy mają ochotę obejrzeć bardzo ciekawe filmy dla dzieci. To są spotkania dla osób indywidualnych, nie ma żadnych zapisów, wstęp jest wolny . Grupy zorganizowane zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Możemy przygotować dla nich specjalne seanse – informuje „Express Bydgoski” Joanna Pawłowska, kierownik Działu Promocji w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy.

Biblioteka zaprasza także do głównej siedziby przy Starym Rynku, gdzie odbędą się EkoFerie. – To warsztaty ekologiczne, które realizujemy we współpracy z Urzędem Miasta i Czystą Bydgoszczą. Zapisy rozpoczynają się 12 lutego – tłumaczy kierownik. EkoFerie potrwają od 19 do 23 lutego. Miniwykłady i warsztaty recyklingowe będą odbywały się od 10 do godziny 13. Tematyka to m.in. dieta, podbiegunowe zoo oraz gry. Zainteresowani mogą sprawdzić wszystkie szczegóły na stronie internetowej biblioteki. Dlaczego zapisy ruszają dopiero wraz ze startem ferii?