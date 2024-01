Ferie 2024 roku w Bydgoszczy - przygotowano moc atrakcji. Sprawdź, jakich

Zajęcia sportowo-rekreacyjne - to tylko niektóre przykłady bogatej oferty przygotowanej dla uczniów bydgoskich szkół na nadchodzące ferie zimowe. Zajęciach podczas tegorocznych ferii - termin organizowanych zajęć, liczba uczestników, terminy zapisów na zajęcia - będą też organizowanych w szkołach, liceach, Młodzieżowych Domach Kultury oraz Pałacu Młodzieży. Po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej będzie można wejść bez biletu także na lodowisko Torbyd i na ślizgawkę przy ul. Tomasza Golloba 7 w Fordonie.

Ferie na bydgoskich pływalniach

W czasie ferii, wstęp na wszystkie baseny dla uczniów bydgoskich będzie bezpłatny. Bez biletu, za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej można będzie korzystać z pływalni od poniedziałku do piątku od otwarcia do godz. 14.00. Wyjątkiem jest basen w ZS nr 5 oraz w Pałacu Młodzieży – te pływalnie zapraszają od rana do godz. 14.