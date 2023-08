Drzewa rosnące wzdłuż ul. Saperów w Bydgoszczy zagrażają bezpieczeństwu? Tak uważają mieszkańcy

Wspomniany przez naszą Czytelniczkę właściciel posesji prowadzi firmę ogrodniczą. Jak nam powiedział, sprawa nie jest nowa i nie dotyczy tylko jednego drzewa. - To drzewo zaczęło pękać już w ubiegłym roku. Suche gałęzie spadają na ulicę. To jest niebezpieczne. Gdy teraz interweniowali strażacy, wycięli część, ale resztę zostawili - opowiada przedsiębiorca z ul. Saperów.

Mężczyznę martwią też inne pobliskie drzewa. Jak mówi, zagrażają one tunelom foliowym znajdującym się na terenie jego firmy. Przeszkadzają też w postawieniu nowego płotu. Złożył do Urzędu Miasta Bydgoszczy wniosek o wycinkę. Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy odpowiedział, że po przeprowadzeniu oględzin uznano, iż wskazane drzewa nie kwalifikują się do usunięcia. Jedynie część drzew wymaga cięć sanitarnych, których ostateczny zakres miał być określony w pełni okresu wegetacyjnego na przełomie maja i czerwca br. (pismo było z końca marca).

"W odniesieniu do kolizji istniejących drzew z wymianą ogrodzenia informuję, że należy złożyć do WGK odrębny wniosek dotyczący uzgodnienia planowanej inwestycji, z załączoną mapą, na której winny być zaznaczone wyłącznie drzewa kolidujące z inwestycją, wraz z podaniem gatunków drzew oraz ich obwodów mierzonych na wysokości 5 i 130 cm od powierzchni gruntu" - czytamy w odpowiedzi podpisanej przez Bognę Rybacką, ogrodnika miejskiego i zastępcę dyrektora WGK.