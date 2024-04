Diecezjalni liderzy grup apostolskich uhonorowani "Medalem 20-lecia" - zdjęcia

W poniedziałek z bydgoskiej bazyliki do katedry przeniesiona została też figura św. Michała Archanioła z Gargano. Jej peregrynacja po wszystkich 153 parafiach naszej diecezji potrwa do 24 listopada br., z przerwą na wakacje.

Diecezja Bydgoska nie poprzestaje na centralnych obchodach rocznicowych.

- 25 maja br. nastąpi inauguracja "Dziękczynnej sztafety modlitwy za Diecezję Bydgoską" , startuje też akcja "Ambitna Diecezja" - 2 uczniów i student (po jednym ze szkoły podstawowej, średniej i wyższej) otrzyma od diecezji stypendium 25 proc. dofinansowania do kosztów nauki - mówi ks. dr Piotr Wachowski. - Zainaugurowany zostanie też w diecezji Eucharystyczny Ruch Młodych. Planowane są "Pielgrzymki do korzeni Diecezji Bydgoskiej". Poza tym rozpoczynamy przygotowania do jubileuszu 25-lecia obecności Ojca Świętego Jana Pawła II w Bydgoszczy i Toruniu. Odbędą się one 7-8 czerwca.