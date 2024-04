20-lecie Diecezji Bydgoskiej. Uroczysta msza i piknik na placu przed Bazyliką - zobacz zdjęcia

Piknik ewangelizacyjny przed bazyliką przyciągnął wielu diecezjan

Obchody centralne potrwają trzy dni, aż do poniedziałku 8 kwietnia. W Niedzielę Bożego Miłosierdzia (7 kwietnia) o godz. 19.15 w bydgoskiej katedrze będzie można obejrzeć spektakl - Oratorium „Trzy Marie” w wykonaniu grupy artystycznej Les Femmes. To opowieść o Matce Bożej, Marii Magdalenie i Marii Kleofasowej, które towarzyszyły Jezusowi w jego męce i zmartwychwstaniu. Wstęp jest wolny.

Po głównych obchodach rocznicowych odbędzie się jeszcze wiele wydarzeń

Startuje też akcja "Ambitna Diecezja" - 2 uczniów i student (po jednym ze szkoły podstawowej, średniej i wyższej) otrzyma od diecezji stypednium - 25 proc. dofinansowania do kosztów nauki. Dotyczy to uczniów Zespołu Szkół Katolickich - Pomnika Jana Pawła II w Bydgoszczy oraz studenta studiów teologicznych Prymasowskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Bydgoszczy.

Zainaugurowany zostanie też w diecezji Eucharystyczny Ruch Młodych. Obecnie działa on w 59 krajach na całym świecie i skupia ok. 16 mln dzieci i młodzieży. Moderatorem ruchu w naszej diecezji będzie ks. Michał Borowski - diecezjalny duszpasterz dzieci. Ponadto planowane są "Pielgrzymki do korzeni Diecezji Bydgoskiej". Pierwsza z nich odbędzie się 20 kwietnia do Gniezna, kolejna 22 czerwca do Kołobrzegu i 28 września do Pelplina.

Przypomnijmy, że Diecezja Bydgoska ustanowiona została 24 lutego 2004 r. przez papieża Jana Pawła II dekretem, który wszedł w życie 25 marca 2004 r. To jedna z najmłodszych diecezji w Polsce (razem z Diecezją Świdnicką). Obecnie w jej skład wchodzi 21 dekanatów i 153 parafie.