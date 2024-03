Jubileusz 20-lecia Diecezji Bydgoskiej. Znamy program obchodów centralnych po Wielkanocy

Dwie dekady od powstania Diecezji Bydgoskiej minęły dokładnie 25 marca 2024 r. Jednak z uwagi na trwający Wielki Tydzień uroczystości odłożono nieco w czasie i zaplanowano na pierwszy weekend po Wielkanocy.

- Jubileusz diecezji to szczególny moment, w którym chcemy dziękować Bogu za nasz bydgoski Kościół - mówi ks. dr Piotr Wachowski, rzecznik Diecezji Bydgoskiej. - Ksiądz biskup Krzysztof Włodarczyk podkreśla, abyśmy to 20-lecie przeżywali z troską o rozwój naszej diecezji. Zależy nam na integrowaniu naszej wspólnoty diecezjalnej, aktywizacji osób świeckich, bo chcemy, żeby to był żywy Kościół.