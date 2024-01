Debata oksfordzka w III LO w Bydgoszczy. Dyskutowano o zadaniach domowych

W szkolnej sali gimnastycznej w ramach "Dnia debat" w piątek (26 stycznia) zorganizowano debatę oksfordzką, której temat brzmiał: "W szkołach należy zakazać zadawania zadań domowych”. Debacie przysłuchiwała się licznie zgromadzona społeczność szkolna.

- Wydawałoby się, że to nauczyciele będą bronić możliwości zadawania zadań domowych. Jednak w naszej debacie role się odwróciły - mówi Tomasz Izajasz, nauczyciel historii w III LO. - To uczniowie byli orędownikami zadań domowych, a nauczyciele postulowali ich zakaz.

Cel był taki, by spojrzeć na problem z innej perspektywy.

- Kiedy w debacie mówcy muszą wcielić się w rolę, której nie są orędownikami, naturalnym jest, że muszą dotrzeć do argumentów przeciwko swoim przekonaniom - podkreśla Tomasz Izajasz. - Debata oksfordzka ma wiele zalet. Nie tylko uczy umiejętności mówienia i wystąpień publicznych, ale też kulturalnego prowadzenia dyskursu. Dla uczniów to cenne doświadczenie, bo zmusza do refleksji, szanowania odmiennego zdania niż nasze.