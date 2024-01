Co z mieszkaniami na Bydgoskich Olimpijczyków? Kupcy już się cieszyli, że dostaną klucze

Jeszcze w ubiegłym roku bydgoski sąd wydał postanowienie o stwierdzeniu upadłości w tzw. układzie spółki Dom M4. Firma budowała bloki na Osiedlu Bydgoskim Olimpijczyków w bydgoskim Fordonie. Formuła "układowa" oznacza, że inwestycję po deweloperze będzie można ukończyć. Zajmie się tym firma Hotel Klimczok ze Śląska, jeden z wierzycieli upadłej spółki.

- Układ zakłada dopłatę do metra kwadratowego do kwoty 5800 zł - mówi Jarosław Klima, przedstawiciel Hotelu Klimczok. - Klienci więc, zależnie od tego, po jakiej cenie nabywali nieruchomość, będą musieli dopłacać różne kwoty. Ci, którzy kupowali mieszkania na samym początku tej inwestycji, płacili nawet około 3800 zł, więc pozostają jeszcze 2 tys. zł do uzupełnienia. Ci, którzy nabywali je później, kupowali już lokale, na przykład za 5300 zł.