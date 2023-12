Centrum Seniorów Dworcowa 3 w Bydgoszczy otwarte. Tak prezentują się jego wnętrza [zdjęcia]

To będzie też miejsce na integrację międzypokoleniową

- To centrum, oczywiście, przeznaczone jest dla seniorów, ale myślę, że będzie tu też miejsce na integrację międzypokoleniową - mówił do seniorów podczas otwarcia prezydent Rafał Bruski. - Będziecie tu mogli przychodzić z dziećmi, wnukami.

- Dla nas to piękny prezent mikołajkowy. Bardzo dobrze czuliśmy się przy Gdańskiej 5, ale teraz będziemy u siebie, w naszym ukochanym miejscu. To wyjątkowy dzień - stwierdziła Maria Gałęska, przewodnicząca Bydgoskiej Rady Seniorów.

Mnóstwo ciekawych zajęć dla seniorów na inaugurację centrum

Chętni mieli też okazję zwiedzić nowy obiekt. Na I piętrze mieści się pokój Biura Aktywności Społecznej, w którym seniorzy będą mogli wygodnie załatwić, m.in., sprawy urzędowe. Są tu także sala konferencyjna dla ok. 50 osób i salka warsztatowa dla 15 osób (obie do wykorzystania dla organizacji pozarządowych). Seniorzy będą też mieli dostęp do sprzętu multimedialnego. Na I piętrze znajduje się również foyer z miejscami do siedzenia i biblioteczką.

Centrum Seniorów „Dworcowa 3” czynne będzie od poniedziałku do piątku w godz. 8-18 oraz w soboty w godz. 10-14.