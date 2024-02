Bydgoszczanin przelał oszustom 50 tysięcy złotych. Policjanci zatrzymali trzy podejrzane osoby

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej policji w Bydgoszczy ustalili, że na terenie Bydgoszczy najprawdopodobniej może dojść do przestępstwa polegającego na oszustwie. Dotarli do mężczyzny, który przelał pieniądze przestępcom. Uwierzył on w rzekomą akcję wymierzoną w pracowników banku. Z mężczyzną skontaktował się oszust podający się za policjanta, informując, że pieniądze na jego koncie są zagrożone. Namówił on ofiarę do przelania 50 tysięcy złotych na wskazane konto. Ufając oszustowi, mężczyzna przelał pieniądze, lecz zostały one zblokowane.

Funkcjonariusze z komendy wojewódzkiej przyjęli od pokrzywdzonego powiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Przystępując do natychmiastowego działania, policjanci pojechali do Szczecina, gdzie sprawca miał wypłacić przelane pieniądze. Do realizacji poprosili o pomoc kryminalnych z komendy wojewódzkiej w Szczecinie, którzy w jednym z banków zatrzymali trzy osoby podczas próby wypłaty gotówki. Podejrzani, czyli 22-latek, 41-latka oraz 20-latka zostali przekazani kryminalnym z Bydgoszczy. Podejrzani zostali przewiezieni do Bydgoszczy, gdzie trafili do aresztu.