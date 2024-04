Plaga wyłudzeń w Bydgoszczy i okolicach. Policja ujawnia metody oszustów!

- Na Blika, pod pretekstem konieczności zabezpieczenia pieniędzy w banku i nakłonienia do zainstalowania aplikacji do zdalnej obsługi pulpitu, pod legendą siostrzenicy chorej na covid i rzekomej potrzeby zakupienia dla niej leku, ale również podczas zakupów w sieci to tylko niektóre sposoby działania oszustów z minionego doby. Aż 10 mieszkańców naszego miasta i powiatu straciło w ten sposób swoje pieniądze. Po raz kolejny policjanci apelują o rozwagę, o nieprzekazywanie swoich danych osobom, których nie znamy, a także kierowanie się zasadą ograniczonego zaufania podczas rozmów z nieznajomymi – zaznacza kom. Lidia Kowalska z Zespołu Komunikacji Społecznej KMP w Bydgoszczy.