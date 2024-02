Bydgoszczanin proponuje zmianę głosu lektora zapowiadającego przystanki w MZK

O swoim pomyśle poinformował na facebooku w grupie „Bydgoszczanie”.

- Co sądzicie o zmianie lektora zapowiedzi przystanków bydgoskiej komunikacji miejskiej? Pytam, ponieważ chciałbym złożyć pismo do Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w tej sprawie. Zapowiedzi są różne, część jest zapowiadana przez lektorkę, która dalej już nie podejmuje się zapowiadania nowych przystanków, a część jest zapowiadana przez syntezatora, co jest nienaturalne i chciałbym zunifikować wszystko. Także mogę zaproponować lektora (głos męski), który mógłby podjąć się nagrania zapowiedzi wszystkich przystanków od podstaw plus dodatkowe zapowiedzi jak np. „Uwaga! Wysiadanie na jezdnię”, „przystanek końcowy", czy też o zabieraniu bagażu na ostatnim przystanku końcowy,, co się często zdarza ludziom zapominać. Z góry dziękuję za pozytywy i wsparcie – napisał.